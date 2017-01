Wat zet jij op de ‘sideblades’ van je Audi R8?

Audi kan sinds kort letters en illustraties in autolak etsen en biedt die mogelijkheid in eerste instantie op de R8 aan. Interessant vraagstuk: Zijn er grenzen aan wat een R8-koper op zijn sportwagen mag zetten?

Wij kunnen namelijk hele infantiele en controversiële teksten en tekeningen bedenken voor op de ‘sideblades’ van de R8. Gaat Audi de moraalridder uithangen en weigert het merk bepaalde uitlatingen? Dat is een vraag waarop we mogelijk in de toekomst antwoord krijgen, want het merk met de ringen gaat zijn etstechniek daadwerkelijk vermarkten.

“Klanten kunnen in de toekomst ook plaatjes op andere modellen laten aanbrengen”

In eerste instantie is het alleen mogelijk om matte letters en figuren te laten aanbrengen op de zijpanelen van de R8 (volgens Audi zijn ze ongevoelig voor weersinvloeden). Klanten van het Exclusive-programma kunnen zelf een ontwerp aanleveren, waarna dat op de ‘sideblades’ wordt aangebracht via een proces dat gebruikmaakt van een poeder dat de lak plaatselijk een beetje opruwt.

Audi laat weten dat het ieder gewenst patroon op de R8 en R8 Spyder kan aanbrengen, zolang dat maar niet inbreuk maakt op de rechten van anderen. Daarbij mag het geheel voorlopig niet groter zijn dan een meter hoog en een meter breed. En als we het persbericht moeten geloven, kunnen klanten in de toekomst ook plaatjes op andere modellen laten aanbrengen.