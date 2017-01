Weer een ex-auto van skiër Jon Olsson in Nederland afgeschreven

Nederlands grondgebied lijkt de ex-auto’s van de Zweedse skier Jon Olsson niet goed te liggen. Voor de tweede maal is een oude auto van de Zweed volledig afgeschreven op de Nederlandse weg. Dit maal betreft het de Lamborghini Murciélago waarmee de sporter enige tijd reed.

AANGEPAKT

De Murciélago LP640-4 was niet geheel origineel meer. Op zijn eigen blog schrijft de Zweed dat de Italiaanse supercar was aangepakt door DMC, dat een carbon fibre spoilerpakket voor de auto had ontwikkeld. Ook liet Olsson er een speciaal BRL-audiosysteem in plaatsen en liet hij de auto voorzien van een IPE-uitlaatsysteem. Het interieur werd opgewaardeerd met op maat gemaakte stoelen met suedebekleding en het stuurwiel uit de Gallardo.

Tweewielaandrijving

Olsson koos er bovendien voor om de Murciélago te ontdoen van zijn vierwielaandrijfsysteem. De V12-krachtbron centraal in de sportcoupé stuurde zijn trekkracht alleen naar de brede Michelin-banden achter. De Murciélago stond al een tijdje in Nederland, maar werd pas recent op Nederlands kenteken gezet. Afgelopen nacht reed de bestuurder van de sportwagen fors schade in Rotterdam. Details van het ongeval zijn niet bekend. Een van de inzittenden is naar het ziekenhuis overgebracht.

RS6 afgebrand

Een andere voormalige auto van Jon Olsson werd enige tijd geleden naar Nederland gehaald. De eigenaar was met die Audi RS6 onderweg, toen hem de auto werd ontnomen. Later die avond werd de gestolen stationcar brandend aangetroffen. Van de auto is niets meer over. Momenteel bevindt zich nog een derde ex-auto van Olsson in Nederland. Die Lamborghini Huracan is enkele dagen geleden gearriveerd. De afloop van de eerste twee Olsson-auto’s is geen goed vooruitzicht voor de nieuwe eigenaar van de Lamborghini Huracan. Hij is in ieder geval gewaarschuwd.