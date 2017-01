Weer meer beeld van hypercar Mercedes-AMG

Stukje bij beetje laat Mercedes-AMG los hoe de nieuwe hypercar eruit komt te zien. Op de CES in Las Vegas toonde het merk een tweede beeld van de auto, dat via GT Spirit naar buiten werd gebracht.

Luchtinlaat

In de eerste afbeelding viel de grote luchtinlaat op het dak al op. Hoe hoog hij werkelijk wordt valt pas echt goed op in deze nieuwe afbeelding. Het is overigens niet vreemd dat de auto deze luchtinlaat krijgt. De motor wordt namelijk grotendeels afgeleid van de motor uit de Formule 1-auto van Mercedes-AMG en zit ook op dezelfde plek. Die 1,6 liter V6 wordt iets minder fel afgeregeld als in de F1-auto. Toch moet hij nog altijd zeer hoogtoerig worden. Zo grijpt de toerenbegrenzer pas bij ongeveer 11.000 toeren in. In de Formule 1 mag de zescilinder maximaal 15.000 toeren draaien, al schakelen veel coureurs in de praktijk bij zo’n 13.000-13.500 toeren.

Extreem

“We hebben veel gave auto’s ontworpen, maar bij deze auto is er geen bestaand platform, zodat we volledig onze gang kunnen gaan in het design en in de ontwikkeling”, vertelde designer Gorden Wagener eerder aan Autovisie. Wagener ging zelfs zo ver om het project ‘het coolste project voor de designafdeling ooit’ te noemen. Waar veel auto’s een aantal technieken van een Formule 1-auto aan boord hebben, moet de hypercar van Mercedes-AMG een straatlegale F1-auto worden.