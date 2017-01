Zescilinder voor Bentley Continental GT Plug-In Hybrid

Toen Bentley de Continental GT lanceerde in 2013, was hij met één motor leverbaar, een 6,0 liter W12. Daar kwam een achtcilinder bij, maar voor de nieuwe Bentley Continental GT Plug-In Hybrid neemt het aantal cilinders nog verder af.

Panamera

Ook Bentley moet eraan geloven: de volgende Continental GT komt er ook als plug-in hybride. Die hoeven de Britten overigens niet van meet af aan te ontwikkelen, want de voor de nieuwe Bentley Continental GT maakt het merk gebruik van het MSB-platform. Dat platform wordt nu onder meer gebruikt voor de nieuwe Porsche Panamera. In de toekomst zal het ook voor meer modellen gebruikt gaan worden. Overigens wordt de hybride aandrijflijn van Porsche wel aangepast voor de Bentley. Topman Wolfgang Dürheimer heeft het in gesprek met Automotive News over een systeemvermogen gelijk aan dat van de achtcilinder. Reken op minimaal 500 pk.

2,9 liter V6

Welke motor de elektro-ondersteuning krijgt, is nog niet bekend. De Porsche Panamera met een stekker moet er namelijk in twee smaken komen. Een variant die zo economisch mogelijk is en een met zoveel mogelijk power. De kans is groot dat Bentley gebruik gaat maken van die laatste versie. Die auto gaat waarschijnlijk gebruikmaken van de nieuwe 2,9 liter V6 die in de Panamera 4S al een vermogen levert van 440 pk. Dat betekent dat de elektomotor nog slechts voor 60 extra pk’s hoeft te zorgen om het vermogen van de V8 te evenaren.