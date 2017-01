Onder de hamer: APAL Horizon GT Coupé

Je kunt natuurlijk miljoenen uitgeven aan een Ferrari Enzo of een McLaren F1, maar voor ‘slechts’ vijftig mille heb je nog iets veel zeldzamers. Want van deze APAL Horizon GT Coupé zijn maar tien exemplaren gebouwd.

Het machientje komt uit België en is het geesteskind van Edmond Pery, een specialist in glasvezel. Hij richtte in 1961 het bedrijf APAL op (de letters staan voor Application Polyester Armé de Liège), dat vooral bekend is geworden door zijn buggy’s op basis van de Volkswagen Kever en zijn replica’s van de Porsche 356 Speedster.

Kever-chassis

APAL’s eerste eigen model was de Coupé, waarvan in de jaren zestig zo’n honderdvijftig stuks werden gebouwd op basis van Kever-chassis. Het ontwerp van de Coupé was geïnspireerd op dat van de Porsche Carrera Abarth uit 1959. De meeste exemplaren ervan gebruiken een Volkswagen-aandrijflijn, maar zo’n dertig auto’s zijn opgebouwd met echte Porsche-onderdelen.

Dakpaneel

Deze APAL is eind 1967 / begin 1968 gebouwd en is één van tien. Qua uiterlijk is hij totaal anders dan de Coupé waarop hij is gebaseerd, maar onderhuids ligt nog steeds Volkswagen-techniek. Hij wordt aangedreven door een 1,7 liter boxermotor met 100 pk en heeft een topsnelheid van ongeveer 200 km/h. Het dakpaneel van de Horizon GT kan worden verwijderd en past in een opbergruimte boven de motor.

Chassisnummer 2 is, volgens veilinghuis Bonhams, nooit geregistreerd, maar krijgt na verkoop een Belgische registratie. Mechanisch en cosmetisch is de APAL compleet gerestaureerd, zodat hij er als nieuw bij staat. De Horizon GT gaat op 9 februari in Parijs onder de hamer. De verwachte opbrengst van de zeldzame Belgische vierwieler is 50.000 tot 70.000 euro.