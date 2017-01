Onder de hamer: Ferrari Testarossa van Crockett en Tubbs

Ach, ga toch weg met je Apple CarPlay en je Android Auto! Weet je wat pas cool is? Een cocaïnewitte autotelefoon met een draad. Precies zoals Sonny Crockett en Ricardo Tubbs die gebruikt zouden hebben in deze Ferrari Testarossa uit Miami Vice.

Testarossa ‘mono specchio’ moeten we eigenlijk zeggen, want deze jaren tachtig-Ferrari heeft slechts één buitenspiegel. Een buitenspiegel waarin niemand minder dan Don Johnson regelmatig heeft gekeken. Deze auto is namelijk één van de twee originele Testarossa’s die door Ferrari aan de makers van de hitserie Miami Vice zijn geleverd.

“Ferrari bood de producenten van Miami Vice twee gratis Testarossa’s aan”

In vroege afleveringen gebruikten Crockett (Johnson) en Tubbs (Philip Michael Thomas) twee op Corvette C3’s gebaseerde replica’s van de Daytona Spyder, maar Ferrari was daar niet blij mee. De sportwagenbouwer uit Maranello klaagde de maker van de kit cars aan en bood de producenten van Miami Vice twee gratis Testarossa’s aan, als ze de Daytona’s maar zouden vernietingen.

Deze Testarossa was oorspronkelijk zwart, maar omdat Miami Vice veel nachtscènes bevatte, werd besloten om de auto wit te spuiten. De 390 pk sterke Ferrari is van 1989 – toen Miami Vice stopte – tot en met 2015 opgeslagen geweest. Hij heeft een certificaat van Ferrari Classiche, Ferrari North America en Universal Studios en gaat half januari (weer?) onder de hamer bij Barrett-Jackson.

BEKIJK OOK: IN EEN FERRARI TESTAROSSA NAAR DE SAHARA – WAANZIN?

Voor de jongere lezers: Miami Vice was een misdaadserie die van 1984 tot en met 1989 liep en zich afspeelde in het altijd zonnige Miami, Florida. De televisiereeks werd een icoon van de jaren tachtig, vooral door de muziek (luister naar Miami Vice Theme en Crockett’s Theme van Jan Hammer), de kleding (t-shirt onder een Armani-pak) en de locaties (de Art Deco-gebouwen van Miami).