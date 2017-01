Onder de hamer: Porsche 917/10 Prototype

Deze Porsche 917/10 wordt ogenschijnlijk met plakband bij elkaar gehouden. En toch moet het apparaat tussen de 4,6 en 5,5 miljoen euro opbrengen. Waarom? Omdat de open racer een prototype was voor de legendarische Porsche 917, wat volgens veilinghuis RM Sotheby’s de “beste racewagen van de twintigste eeuw” is.

Om gelijk maar even onder het plakband en de verweerde koets te kijken… Daar klopt een 5,0 liter groot twaalfcilinder hart met meer dan 600 pk, dat zijn vermogen via een handgeschakelde vijfbak doorgeeft aan (uiteraard) de achterwielen. Deze Porsche 917/10 heeft chassisnummer 001 en stamt uit december 1970.

“De auto heeft als windtunnelmodel vijf verschillende carrosserieontwerpen gedragen”

De auto is gebruikt om motoren te testen – waaronder de geblazen twaalfcilinder boxers die zo succesvol zouden worden in de Group 7-raceklasse – en heeft als windtunnelmodel vijf verschillende carrosserieontwerpen gedragen. In 1972, 1973 en 1974 heeft chassisnummer 001 geracet, met onder meer Emerson Fittipaldi achter het stuur.

LEES OOK: ONDER DE HAMER – FERRARI 308 GTS UIT MAGNUM P.I.

Daarna verdween deze 917/10 in een opslagruimte, waar hij pas in 1997 (!) weer uit werd gehaald voor een restauratie. Sinds 2000 is de Porsche in handen geweest van drie verschillende eigenaren. Hij wordt begin februari geveild in Parijs en moet vanwege zijn bijzondere geschiedenis en zijn zeldzaamheid natuurlijk de hoofdprijs opbrengen.