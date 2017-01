Onder de hamer: Voor de minder gevulde portemonnee

Dit keer geen zeldzame Ferrari’s die hetzelfde waard zijn als 319.000 voedselpakketten voor de armen. Op klassiekerveilingen is immers ook genoeg vertier te vinden voor de smallere beurs. Kijk maar eens wat er bij Bonhams in Parijs onder de hamer gaat.

Lancia Fulvia 1.3 S Montecarlo (1972)

Een gelimiteerde editie van de charmante Fulvia in een aantrekkelijke kleur. Hij is recent gerestaureerd en heeft in vijfenveertig jaar slechts drie eigenaren gehad. De verwachte opbrengst? Niet meer dan 25.000 – 30.000 euro.

Land Rover Series I Pickup (1952)

Gevonden in een schuur, dus de handen moeten uit de mouwen. Maar kijk hem staan! Zo’n oude Land Rover is toch onweerstaanbaar? Met z’n bulldogsnuit, gedrongen postuur en heerlijke boerse aantrekkingskracht. Voor 15.000 – 20.000 euro mag ‘ie mee.

CAP-Fiat 500 Scoiattolo (1971)

Een strandkarretje op basis van de Fiat 500. De Scoiattolo (eekhoorn) is ontworpen door het weinig bekende designhuis Carrozzeria Arrigo Perini (CAP). Er zouden er niet meer dan tweehonderd van zijn gebouwd. Deze is de uwe voor 18.000 – 25.000 euro.

Renault 4CV Parijse politieauto (1955)

Deze Renault 4CV is nieuw afgeleverd aan de politie van Parijs, is de afgelopen vijftig jaar in het bezit geweest van dezelfde eigenaar en heeft in tientallen films gespeeld. Ze staan op zestien DVD’s (!) en die krijg je er voor 28.000 – 34.000 euro gewoon bij.

Ford Mustang Fastback (1970)

Je moet ervan houden. En als je dat doet, heb je geluk, want over het algemeen wordt voor Mustangs uit de jaren zeventig niet de hoofdprijs gevraagd. Dit exemplaar is in 2013 gerestaureerd, heeft een diepdonkere 5,0 liter V8 en kost zo’n 25.000 – 35.000 euro.

Simca 1000 Coupé (1967)

De goedkoopste van het stel. Deze Simca 1000 Coupé moet tussen de 10.000 en 15.000 euro opbrengen en daarvoor heb je een tweedeurs die door Giorgetto Giugiaro is ontworpen en door Bertone is gebouwd.

Renault Goélette Pickup (1961)

Nog ééntje dan. En nee, we zijn niet opeens Truckvisie geworden, maar deze Renault is gewoonweg te leuk om niet in dit lijstje mee te nemen. Hij is anderhalf jaar geleden opgeknapt en in het oranje en grijs van het Parijse restaurant Gabylou geschilderd.