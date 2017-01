Uw Garage: Volkswagen Karmann Ghia Touring Coupé (1974)

Zelfs liefhebbers weten vaak niet wat het is. De laatste aankoop van Joop de Vreede is een wel heel bijzondere: een Volkswagen Karmann Ghia Touring Coupé. Officieel werd de auto nooit in Europa verkocht, maar toch zijn er een handjevol exemplaren vanuit Brazilië hierheen gekomen, waar dit er een van is.