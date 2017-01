Voor u gevonden: De Tomaso Nuova Pantera 2000

Aah, 1999… Toen we nog dachten dat de millenniumbug ons de das om zou doen en het er even op leek dat er een nieuwe De Tomaso Pantera zou komen. Maar de computer-Gremlin hebben we nooit gezien en de Italiaanse sportwagen ook niet.

Hoewel, hier is de ‘nieuwe’ Pantera dan toch. En hij is te koop! Toegegeven, hij werkt niet en is daardoor alleen te gebruiken als museumstuk of huiskamerdecoratie, maar toch… De De Tomaso Nuova Pantera 2000 is een stukje Italiaanse designgeschiedenis. Het model is getekend door de legendarische ontwerper Marcello Gandini en nog gebouwd onder toezicht van Alejandro de Tomaso zelf (hij overleed in 2003).

De Tomaso bestond van 1959 tot en met 2004 (daarna zijn nog meerdere pogingen gedaan om het merk vlot te trekken) en is vooral bekend om de sportwagens Mangusta en Pantera. Die laatste was veruit het meest succesvolle product van de fabrikant en werd gebouwd van 1971 tot en met 1993. De auto werd aangedreven door een dikke V8 van Ford.