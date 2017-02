Bekijk nu al de 1e F1-pitstop van 2017 met nieuwe banden

Volgende week worden de eerste Formule 1-auto’s van dit jaar onthuld, maar op de eerste raceactie moeten we nog lang wachten. Toch wordt de F1-pitstop ‘nieuwe stijl’ al geoefend.

F1-pitstops

Natuurlijk moet er ook in de winterstop gewoon getraind worden. Nu achter het stuur met nieuwe auto’s, want dat als al jaren beperkt tot enkele vastgestelde dagen met alle teams. Maar de coureurs zijn natuurlijk wel volop bezig in de sportschool. En ook de monteurs oefenen hard – met het oefenen van banden.

Dat wordt dit jaar een iets andere uitdaging dan voorheen, natuurlijk vanwege het forsere rubber waarmee vanaf dit seizoen gereden wordt. Kersverse Mercedes-coureur Valtteri Bottas inspecteert de bandenwisselkwaliteiten van zijn monteurs in de fabriek. Dat ziet er in actie ongeveer zo uit.