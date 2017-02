Het is #F1LaunchWeek, waarin de Formule 1-teams met veel bombarie hun nieuwe bolides onthullen. De eerste F1-auto’s voor 2017 zijn zelfs al in actie gekomen.

Williams opende vorige week vrijdag het onthullingsfestijn met een online-presentatie van de FW40. Sauber was het eerste team dat ook gelijk daadwerkelijk de C36 op het circuit liet rijden – weliswaar op bescheiden tempo, want de eerste échte testkilometers worden pas vanaf aankomende week gemaakt.

De echte grote jongens volgen daarna pas. Dinsdag haalde het fabrieksteam van Renault het doek van de R.S. 17, die de ‘haastig geel geverfde en verouderde Lotus’ van vorig jaar moet doen vergeten. Force India (vorig jaar nota bene vierde in de eindstand bij de teams) volgde woensdag – Mercedes presenteerde de W08 vandaag. Sterker nog, de dominante Duitse renstal stuurde de auto eigenlijk al de baan op nog vóórdat ‘ie goed en wel statisch te bewonderen was.

10 minutes to go… ⏰

Get your first close up of the W08 LIVE at 12:10 GMT on the @MercedesAMGF1 website

📲 https://t.co/0dQWGwaIiw pic.twitter.com/BqUMiWMatc

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 23, 2017