Meer keiharde F1-actie met Ferrari en McLaren

Voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen zijn al grote verschillen te zien tussen de teams. Al komt dat nu vooral neer op wie al wel en nog niet voor F1-actie zorgt op het circuit.

F1-actie

Sauber en Mercedes mochten dan de eerste teams zijn die hun nieuwe bolides rondjes lieten draaien, Ferrari was het eerste merk dat de coureurs al écht gas liet geven. De honderd kilometer aan testkilometers die een team per seizoen zelf mag maken (bedoeld voor het schieten van promotiemateriaal), werden volop benut door Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel op het eigen testcircuit van Fiorano. De beelden zijn heerlijk spectaculair.

McLaren

Gisteren haalde ook McLaren het doek van de nieuwe Formule 1-auto voor dit seizoen: de MCL32. Het Britse merk deed dat echter op de thuisbasis in Woking, waardoor de bolide pas komende week in Barcelona voor het eerst zal rijden. Desalniettemin was ook dit een historische onthulling – de McLaren is voor het eerst sinds vele jaren (deels) oranje, de kleur waarin oprichter Bruce McLaren jarenlang reed om zijn thuisland Nieuw-Zeeland eer aan te doen.