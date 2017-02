Kijken: McLaren in de 24 Uur van Le Mans

Een opmerkelijke uitspraak van McLaren-topman Zak Brown onlangs: het merk overweegt een terugkeer naar Le Mans. Hoe ging het ook alweer in de jaren negentig?

McLaren

Het verhaal over de McLaren F1 is natuurlijk al vele malen verteld. Maar juist de wijze waarop de hypercar in de autosport belandde, spreekt nog altijd tot de verbeelding. De supersnelle F1 was eigenlijk helemaal niet bedoeld als racer, maar op het verzoek van klanten verscheen ‘ie toch aan de start van de zwaarste autorace ter wereld.

Zo won de F1 GTR al bij z’n eerste deelname aan ‘Les Vingt-Quatre Heures’ in 1995 de race. De mythe van de auto groeide daarop alleen nog maar meer, onder meer met deelname aan GT-kampioenschappen én de iconische Long Tail-variant uit 1997. Onderstaande documentaire brengt de oorsprong van dit wonderbaarlijke autosportverhaal mooi in beeld.