VIDEO: Review Land Rover Discovery

De Land Rover Discovery verloor wel zijn hoeken, maar niet zijn streken. Want het nieuwste model mag er dan gladder uitzien dan zijn voorganger, in het terrein kan het hem nog steeds niet ruw genoeg zijn. Werner Budding zocht de grenzen van de ‘Disco’ op in de wildernis van Utah. En reed hem op de openbare weg uiteraard.