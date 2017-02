Autospot: voor miljoenen aan auto’s in Japanse parkeergarage

Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen valt van de ene in de andere verbazing terwijl hij door een parkeergarage in Tokio loopt. Er stonden geen kleine Japanse stadsautootjes, maar voor miljoenen aan exotische en luxe auto’s. Ferrari’s, Lamborghini’s, Rolls-Royces, Bentley’s, Maybachs en zelfs de McLaren P1 en Toyota 2000GT. Kijk mee over de schouder van Sjoerd als hij door de garage loopt waar Japanse gefortuneerde autoliefhebbers hun prijzige auto’s stallen. “Het is de jackpot.”