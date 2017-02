Autovisie Vlog Werner Budding: M3, C 63 S en Giulia Quadrifoglio

Voor het nieuwe seizoen van RTL Autovisie haalden we de BMW M3, Mercedes-AMG C 63 S en Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio bij elkaar in de Eifel. Helaas waren de omstandigheden er niet ideaal voor auto’s met ruim 400/500 pk. Het was koud, nat en soms ijzig in Duitsland.