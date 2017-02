Autovisie Vlog: Porsche Panamera Turbo versus BMW M6 Gran Coupé

Als je voor ongeveer twee ton een vierdeurs supercar kunt uitzoeken, welke kun je dan het beste kiezen? De 600 pk sterke achterwielaangedreven BMW M6 Gran Coupé of de nieuwe Porsche Panamera Turbo met zijn 550 pk sterke V8 en vierwielaandrijving? Dries van den Elzen en Jaco Bijlsma gingen op jacht naar het antwoord. Ze namen een aanloop over de Duitse Autobahn en gingen het duel aan op de bochtige wegen van besneeuwd Luxemburg. Welke is de beste allround performer? Lees het verhaal in Autovisie magazine dat nu in de winkel ligt en luister en kijk naar deze making of video.