Sjoerds Weetjes #14: de gekte rond Ferrari’s serienummers

Elke limited edition van Ferrari had vroeger een specifiek productienummer, maar de Italianen zijn daar om begrijpelijke redenen mee gestopt. Sjoerd van Bilsen legt in Sjoerds Weetjes uit waarom.

In de loop der jaren heeft Ferrari tal van limited editions uitgebracht, zoals de in de video getoonde 550 Barchetta Pininfarina (448 stuks). Als het om de verdeling van de gelimiteerde versies gaat, is Ferrari de Nederlandse markt altijd goed gestemd. Van de genoemde 550 barchetta Pininfarina staan er momenteel acht op Nederlands kenteken, terwijl er ook landgenoten de auto’s op buitenlandse kentekenplaten hebben staan.

Twee LaFerrari’s

Zo bouwde Ferrari van de 599 GTO exact 599 stuks. Van het model zijn er nu acht, waarvan vijf rode, op ons wegennet actief. Van de 575 SuperAmerica zijn er 599 vervaardigd, waarvan er zeven een Nederlands registratienummer hebben. In Nederland staan ook twee Enzo’s (400 gebouwd) en twee LaFerrari’s (500 gemaakt). Van de 599 Aperta staat er één (een blauwe) op nationaal kenteken. Van de F50 staat er één in Nederland geregistreerd. Ferrari bouwde van dat open model uiteindelijk 349 eenheden.

Bron registraties: RDW