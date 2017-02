De ultieme stuurmansweg rijden aan de andere kant van de wereld en dan ook nog in de perfecte auto? Ja dat kan! Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma doet het voor en huurde een klassieke Ford Mustang uit 1967 in Melbourne.

Bijlsma reed met de 50 jaar oude Mustang de bijna 250 km lange droomweg langs de Zuidkust van Australië van Torquay naar Warrnambool. Geniet mee van deze trip in deze korte roadmovie. En lees het verhaal nu in VRIJ magazine bij De Telegraaf en vanaf donderdag in nog uitgebreidere vorm in Autovisie magazine. Als u dan toch naar Australië afreist heeft u de perfecte reisgids u hoeft alleen de Mustang nog te huren bij Pete’s Classic Garage in Moorrabin Melbourne.