Sjoerds Weetjes #13: verborgen ijskrabber van Skoda

Er zijn van die items die je hooguit een, twee keer per jaar nodig hebt, maar dan wil je wel dat je die accessoires op het moment dat je ze nodig hebt, ook bij je hebt. Nu kun je ze natuurlijk los in de bagageruimte of in het dashboardkastje leggen, maar dat ligt in de pad of schuift in elke bocht. Bij Skoda hebben ze daar een oplossing voor.

ZIE OOK: SJOERDS AUTOWEETJES #1 HOE VUL JE RUITENSPROEIERRESERVOIR ALFA 4C BIJ?