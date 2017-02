Autofolder: Maserati Quattroporte USA

Op de laatste ochtend voor het vertrek van Los Angeles naar Amsterdam zou om 11.00 uur een shuttle klaarstaan om mij van het hotel naar het vliegveld te brengen. Ik greep de vroege uurtjes aan om alsnog enkele brochures te bemachtigen.

In de omgeving van het hotel waren enkele dealers gevestigd, zoals die van Mercedes-Benz (op 3 kilometer afstand), McLaren en Maserati (beide op 1,5 kilometer afstand). Ondanks dat ik tot ’s avonds laat in de hotelbar met enkele ingenieurs van een autofabrikant had zitten discussiëren, besloot ik om ’s ochtends vroeg meteen van het hotel de ongeveer drie kilometer te lopen, zodat ik om exact 09.00 uur voor de Mercedes-dealer zou staan. Als ik daar meteen geholpen zou worden, kon ik op mijn gemak naar de gecombineerde McLaren/Maserati-dealer lopen, om vervolgens het rondje richting het hotel af te maken.

Goed gevuld

Zo arriveerde ik iets voor 9 uur bij de lokale Mercedes-Benz-dealer, waar ik meteen naar binnen kon en de dames achter de balie om brochures kon vragen. De lieve vrouwen deden niet moeilijk. Ze kozen drie exemplaren uit, die ik mocht meenemen. Nadat ik nog enkele types had gevraagd, ging ik met een al naar tevredenheid gevulde rolkoffer op pad naar de McLaren/Maserati-dealer.

Exotische auto’s

Bij het bedrijf met exotische auto’s als een nieuwe Pagani en enkele gebruikte Ferrari’s en Porsches was het die ochtend nog rustig. De dame zat achter de balie druk te bellen en de afdeling verkoop was bezig om enkele papieren door te nemen. Bij de receptioniste parkeerde ik mijn rolkoffer, om vervolgens een rondje te maken door de showroom. Er stond een adembenemend mooie McLaren P1 en de Pagani van ‘Ferrari-collector David Lee’, zoals de man op Instagram heet, schitterde in de showroom.

Geen probleem

Nadat de dame de telefoon ophing, sprak ik haar aan. Ik legde uit dat ik een fanatiek verzamelaar van autobrochures ben en dat ik uit Nederland kwam voor de laatste Amerikaanse updates. Ik vroeg haar of zij mij kon helpen met de Amerikaanse uitgaves, maar zei er direct bij welke ik al had. Ze opende de deurtjes van het kastje achter haar en pakte een voor een de folders met de vraag welke ik nog miste. Het overgrote deel had ik al en daar bedankte ik vriendelijk voor. Maar van de afdeling Maserati miste ik eigenlijk – op de Levante na – alle Amerikaanse varianten. Het bleek voor haar geen probleem. Zelfs eerdere modeljaren zocht ze op en toonde die met de vraag of ik die al in mijn bezit had.

Uitslapen

Op weg naar het hotel stuitte ik bovendien op een Infiniti-dealer, waar ik uiteraard ook een bezoek aan bracht. Met het hele modellengamma op zak, liep ik de 3 km terug naar het hotel. De loze uurtjes voor het vertrek naar het vliegveld had ik optimaal gebruikgemaakt om mijn collectie weer te actualiseren. Natuurlijk, ik had ook kunnen uitslapen, maar ja, dat kan ik het vliegtuig ook. Oh nee, dan blader ik alvast door de boekwerken. Lekker genieten van de automobiele schoonheden.