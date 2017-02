10 bijzondere ‘productie-weetjes’ over de Bugatti Chiron

De Bugatti Chiron debuteerde vorig jaar in Genève, maar zal dit jaar voor het eerst echt in actie te bewonderen zijn. We zetten tien bijzondere wetenswaardigheden over dé nieuwe hypercar op een rij.

Bugatti Chiron

De fabriek in Molsheim heeft een oppervlakte van meer dan duizend vierkante meter. De vloer is bovendien gemaakt van een middel dat voorkomt dat elektriciteit geleid kan worden.

Er zijn geen robots in de fabriek, maar twaalf ‘werkstations’ waar medewerkers in de weer zijn als een Formule 1-team.

Een Bugatti Chiron bestaat uit 1.800 verschillende onderdelen die geassembleerd worden.

Alleen al de 8.0-liter W16 die de auto met 1.500 pk aandrijft weegt 628 kilogram – hetzelfde als de 300 pk minder sterke krachtbron in z’n voorganger, de Bugatti Veyron. De gehele auto tikt 1.995 kilogram aan op de weegschaal.

Om al dat vermogen te kunnen testen, heeft Bugatti een aparte rollenbank laten bouwen die meer vermogen aankan dan welke andere ook. Tijdens zo’n test wordt bovendien elektriciteit opgewekt, die weer wordt gebruikt door de faciliteit.

Kleuren