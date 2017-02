In gesprek met Kia-designbaas Gregory Guillaume

Kia’s overall-designbaas is Peter Schreyer, maar op de Europese designstudio zwaait een andere Europeaan de scepter, Gregory Guillaume. We ontmoeten hem in zijn kantoor te Frankfurt.

Zijn kantoor ziet er eenvoudig uit. Een glazen entree, een ronde tafel met vier stoelen, een laag wit boekenkastje en een muur met een fantastische historische autosportfoto. Niet alleen de enorme foto valt op, ook de drie zwarte schaalmodellen van klassieke Jaguars, waaronder de legendarische D-type. Zijn we hier bij een Jaguar-liefhebber aanbeland, vragen we Guillaume. “Ik houd van oude auto’s. Ik heb zelf een klassieke Jaguar in de garage”, antwoordt de vriendelijke ontwerpchef.

Le Mans

Waren het ook de Jaguars in uw kindertijd die u de inspiratie gaven om in de autowereld aan de slag te gaan? “Absoluut, maar niet specifiek Jaguar. Autosport en sportwagens vormden mij als kind. Ik herinner mij nog het speelgoedautootje van de Ferrari 365 BB in rood en zwart, de Lamborghini Miura en toen ik in Frankrijk woonde de Alpine A110. Mijn vader bracht altijd een autootje voor mij mee. Ik zat elk jaar aan de buis gekluisterd als de 24 Uursrace van Le Mans werd uitgezonden, dat soort dingen. Auto’s zijn vanaf mijn eerste dag deel van mijn leven. Dat geldt ook voor het ontwerpen. Van kinds af aan tekende ik auto’s.”

Parameters

Als kind was u weg van sportwagens. Is het makkelijker om een sportwagen te ontwerpen dan bijvoorbeeld de nieuwe Kia Rio? “Dat weet ik eerlijk gezegd niet, want ik heb nooit een sportwagen ontworpen. Ik zou het heel graag een keer doen. Maar in de basis is elk ontwerp eigenlijk hetzelfde. Je moet voor elk model aan bepaalde parameters en afmetingen enzovoort voldoen. Je speelt een andere muziekstijl, zoals het bespelen van een viool of gitaar.”

“Op dat moment was er geen historie als het om ontwerpen ging.”

Uitdaging

Wat is voor u elke keer de grootste uitdaging als u aan een nieuw project begint? “Je kunt stellen dat het altijd hetzelfde is, maar ook elke keer verschillend. Wat gelijk is, is dat je aan al die parameters moet voldoen. Wat voor auto moet het worden? Hoe wil Kia de auto positioneren? Wat is de doelgroep voor het model etcetera. Anders is, in het geval van Kia, of je de eerste generatie van een herpositionering van het merk tekent of de opvolger. De eerste editie is moeilijker dan de generaties erna.”

Kia Rio III Kia Rio IV

Modern Kia

Als je naar de ontwikkeling van de Kia-ontwerpen kijkt, zit er een groot verschil tussen de designs van de afgelopen tien jaar in vergelijking met de periode ervoor. “Ook intern spreken wij over het oude Kia en het moderne Kia. Rond 2005 moest voor het management het roer om. Ik begon in 2005, Peter Schreyer kwam daarna. Op dat moment was er geen historie als het om ontwerpen ging. Er was niets om op voort te borduren. Kia’s top haalde mij binnen, in Californië kwam een nieuwe designbaas, Peter Schreyer werd van Audi overgehaald en er werden nieuwe designcentra gebouwd. Kia wilde als autobouwer serieus genomen worden, aangezien het ook een grote en belangrijke speler in de auto-industrie was geworden. De periode voor 2005 was irrelevant. Als designer moest ik kijken naar het verleden. Kijken waarop ik kon voortborduren om het merk in een nieuwe richting te sturen. Twee modellen sprongen er uit, de Picanto en Sorento. Verder was er eigenlijk niets”, legt Gregory Guillaume uit.

Verrassing

De eerste generatie van het moderne Kia was een designrevolutie. Maar de huidige ontwerpen kun je typeren als evolutie. Wat terughoudend. Kunt u dat verklaren? “Met de nieuwe modellen moesten we de aandacht op ons weten te vestigen. Op een uitzondering na viel niemand Kia op. En toen stonden we daar opeens met aantrekkelijk gelijnde modellen. Het verraste iedereen en dat was noodzakelijk om de focus vanuit de consument, de media, de industrie op ons te vestigen. Wie had verwacht dat Kia opeens een merk was om rekening mee te houden? Niet alleen vanuit de ontwerpafdeling, vanuit alle disciplines van het bedrijf. We hebben toen nog altijd voorzichtige stappen gezet en ons afgevraagd welke kant we op zouden gaan. Toen is al de richting voor de toekomst bepaald. Dat gaan we niet continu veranderen.”

Kia Sportage III Kia Sportage IV

Silhouette

Het doel van de eerste generatie was het maken van een statement. Nu is er de derde lichting. Wat brengt de toekomst? “Om de Sportage als voorbeeld te nemen. We hebben gekeken naar de gehele wagen en in kaart gebracht wat de Sportage tot de Sportage maakt. De elementen die sterk zijn voor de SUV zijn de profiellijn, het silhouette van de rijruiten en de profiellijn over de flank. Die karakteristieken hebben we behouden en de voor- en achterzijde opnieuw getekend, al is de auto als geheel ook compleet nieuw. Ook hebben we weer voor de Tiger Nose gekozen, wat voor alle modellen een vast element is. De vorm is weliswaar gewijzigd, maar als geheel nog altijd kenmerkend als Kia-gezicht. Daarnaast moeten de ontwerpen nu de consument het gevoel geven dat er een kwalitatief hoogstaand product staat met veel technologie aan boord. Inmiddels werken we intern al aan de volgende stap, maar ik kan daar nog niets over zeggen.”

Combinatie

Is de nieuwe Kia Rio ook een vrucht uit uw pen? “De Rio kun je niet toewijzen aan een designcenter. In tegenstelling tot de Sportage, waarvan het exterieurdesign een puur Europees ontwerp is, is de Rio het resultaat van de Europese en Amerikaanse designstudie’s tezamen, waar het project was weggelegd. Het frappante was dat toen de modellen in Korea werden gepresenteerd, de twee studio’s een nagenoeg gelijk ontwerp en filosofie hadden uitgewerkt. Het management vond details van beide modellen heel goed, die voor het uiteindelijke model zijn samengevoegd. Het interieur is gebaseerd op het voorstel van de Amerikaanse studio.”

Gamechanger

De Stinger komt uit uw koker. “Dat klopt. We hebben er lang aan gewerkt. Bij de presentatie als studiemodel was de bodystijl van een vierdeurs coupé nog nieuw, zodat het veel tijd in beslag nam om het management van het potentieel te overtuigen. Maar ook omdat de auto achterwielaandrijving had en de hatchbackcarrosserie door zijn afwijkende gewichtsverdeling een ander rijkarakter heeft dan een sedan. Het is een absolute supercool auto. Voor ons is het een gamechanger”, sluit Guillaume af.