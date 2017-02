Hyundai i30 Wagon: Keurige lijnen, forse kofferbak

Zo, de Koreanen hebben geen geduld. Enkele dagen nadat Hyundai een teaserfoto de wereld in stuurde, geeft de autobouwer al het complete setje plaatjes van de i30 Wagon vrij. Niet verwonderlijk, want het is de belangrijkste loot aan de i30-stam.

Waar het bij een stationwagon om draait, zijn het design en de grootte van de bagageruimte. Met beide zit het goed. De i30 is geen spraakmakend gelijnde auto, maar hij ziet er netjes uit. En onder de voorspelbare, maar keurige lijnen schuilt een forse bagageruimte. De fabrikant geeft een volume van 602 liter op. Hoe die gemeten is, zegt Hyundai niet. Of daar bijvoorbeeld de uitsparing voor het reservewiel bij is opgeteld, is niet bekend.

Grotere bak

Haal je de rolhoes weg en leg je de achterbank plat, dan vergroot je het laadruim met dik 1000 liter. Je kunt dan achter de twee voorstoelen in totaal 1650 liter kwijt. Ter vergelijking, de huidige i30 Wagon komt tot achtereenvolgens 528 en 1642 liter.

Ruimtewinst

De ruimtewinst komt deels door de gewijzigde maatvoering van de i30 Wagon. Hyundai geeft de stationwagon – net als de vijfdeurs hatchback – een wielbasis van 2,65 meter, maar laat het model in de lengte 4 cm groeien tot afgerond 4,59 meter. In vergelijking met de huidige editie is de nieuweling in de lengte, breedte en hoogte 0,4 cm langer, 5,5 cm breder en 1,5 cm lager.

Drie- en viercilinders

De Hyundai i30 Wagon rolt in Tsjechië de fabriek uit met drie- en viercilindermotoren. Aan de basis van het programma staat een 1,0 liter driecilinder benzinemotor. Dankzij een turbo reikt het blok tot 120 pk. Vervolgens is er een 1.4 Turbo met 140 pk. Het aanbod diesel bestaat bij de verkoopstart uit een 1.6 met 95, 110 of 136 pk. Voor de overbrenging van de trekkracht naar de voorste wielen zorgt een handgeschakelde versnellingsbak of desgewenst en afhankelijk van de motorisering een automaat met dubbele koppeling. Hoe het Nederlandse programma eruit komt te zien, laat de importeur in een later stadium weten.

Autosalon van Genève

De Hyundai i30 Wagon debuteert begin maart op de Autosalon van Genève 2017 en komt kort daarna naar Nederland. De vijfdeurs i30 is inmiddels leverbaar. Die debuteerde afgelopen september op de IAA 2016.

En zo rijdt de Hyundai i30 hatchback: