Extra fabriek in Rusland: Mercedes-Benz Manufacturing RUS

Ondanks de enorme golfbeweging die de Russische automarkt kent, heeft Mercedes zoveel vertrouwen in Rusland dat het een nieuwe fabriek in het land gaat neerzetten: Mercedes-Benz Manufacturing RUS. In 2019 moet de faciliteit operationeel zijn.

De auto’s die in Rusland van de band rollen, zijn voor de lokale markt bedoeld. Het gaat om de E-Klasse en enkele SUV’s, vermoedelijk de grotere types als de GLE. Voor Mercedes-Benz zijn dat momenteel de belangrijkste modellen voor de Russische markt, waar de autobouwer de leidende positie in het premiumsegment heeft.

Mercedes-Benz Manufacturing RUS

De autofabriek, Mercedes-Benz Manufacturing RUS genaamd, komt ten noordwesten van Moskou te staan. In totaal wordt er meer dan 250 miljoen euro in de faciliteit geïnvesteerd, dat verdeeld wordt over onder andere een lakstraat, bodyshop en productiestraat.

Kamaz

Voor de autoproductie heeft moederconcern Daimler een samenwerkingsverband met een lokale autobouwer gezocht. De Duitsers werken in het land al samen met Kamaz onder de naam Daimler Kamaz RUS, dat sinds 2010 bestaat en zich richt op de bouw van bedrijfswagens. Zowel Daimler als Kamaz bezitten 50% van de aandelen.