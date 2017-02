Peugeot gaat naar de Autosalon van Genève 2017 en neemt mee… de Instinct Concept. Het is een studiemodel, waarmee Peugeot zijn visie op de meedenkende auto laat zien. Of de auto er als zodanig ooit komt, wil de fabrikant niet zeggen.

“Een zelfrijdende auto ontwerpen is een interessante uitdaging. Je moet tegengestelden als actief rijden en autonoom rijden verenigen met een duidelijk doel voor ogen: de auto moet altijd een bron van plezier vormen, emoties opwekken”, zo geeft Peugeots designchef Gilles Vidal aan. Volgens de fabrikant is de Instinct Concept het eerste studiemodel, dat als zelfrijdende auto ook rijplezier te bieden heeft.

Platform

Om het rijden te veraangenamen en te vergemakkelijken is in de auto een zogeheten I.o.T -platform aanwezig, zodat in de auto van allerlei online-diensten gebruik kan worden gemaakt. “Het Samsung Artik Cloud-platform neemt de auto op in de cloud van zijn gebruiker”, aldus Peugeot. De techniek in de Peugeot registreert de gegevens die de gebruiker allemaal deelt.

Datadelen

De Instinct Concept haalt van verschillende kanten gegevens over de bestuurder en zijn leefpatroon en bouwt zodoende een gebruikersprofiel op. “Daarvoor sluit het I.o.T platform Samsung Artik Cloud de dagelijkse objecten aan op het internet en worden de gegevens samengebracht. Deze data is afkomstig van smartwatches, smartphones en social media. Ook het huis levert gegevens via domotica als online televisie en audiostreaming.

Communiceren

De auto zelf is ook een unieke bron van informatie. Hij registreert ons dagelijks patroon, zoals het woon-werkverkeer, favoriete bestemmingen en rijgewoonten”, legt de autobouwer uit. Zo zal de auto de bestuurder op basis van zijn agenda, de weersberichten en de verkeersinformatie over het beste tijdstip om te vertrekken. In de auto kiest het audiosysteem de muziek waarnaar de chauffeur thuis luisterde. En Peugeot zegt dat de auto na het starten automatisch een seintje aan het deurslot van het huis een seintje geeft, zodat die op slot gaat.

Buitenverlichting

Peugeot zegt dat de consument graag zo leeft. Immers, we laten alles van onszelf registreren door persoonlijke informatie via social media en de smartphone te delen. De technologie in de auto kan zelfs de buitenverlichting van het huis inschakelen, wanneer de bestuurder van de Instinct het huis nadert.

Sharp en Soft

De Instinct laat zich desgewenst autonoom rijden. De Instinct kan tijdens het zelfrijden in twee modi gereden worden, te weten Drive Boost en Drive Relax. Voor wie autonoom rijden kiest, heeft keuze uit de standen Autonomous Sharp en Autonomous Soft. Laatstgenoemde zorgt voor een relaxte rit, Sharp juist voor de snelste.

Stekkerhybride

In de Instinct zit nog een stukje toekomstmuziek. De auto wordt aangedreven door een plug-inhybride-aandrijflijn, waarbij een 200 pk sterke viercilinder benzinemotor wordt gecombineerd met twee elektromotoren. Het gecombineerde (netto-)vermogen ligt op 300 pk. Peugeot wil de stekkerhybride-aandrijflijn in 2019 op de markt brengen.

Of de Instinct als model ooit het levenslicht ziet, is niet bekend.