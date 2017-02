6,5 liter V12 voor Aston Martin AM-RB 001

Duizend pk op duizend kilogram. Niet uit elektropower of met vier turbo’s, maar met een atmosferische twaalfcilinder. Nu is bekend wie de motor voor de Aston Martin AM-RB 001 gaat bouwen: Cosworth.

Hoogtoerig

Krachtiger dan de sterkste Formule 1-auto’s. Zelfs de sterkste tien- en twaalfcilinders uit de topklasse van de autosport tikten geen 1000 pk aan. Toch komt er heel wat ervaring uit de sport bij kijken, want Cosworth heeft de opdracht gekregen om een compleet nieuw blok te ontwikkelen voor de Aston Martin AM-RB 001. De 6,5 liter V12 moet bijzonder hoogtoerig worden en het karakter krijgen van een blok uit de Formule 1.

Ricardo

De V12 wordt gekoppeld aan een zevenversnellingsbak die ook speciaal voor de auto wordt ontwikkeld door het Britse Ricardo. De versnellingsbak wordt precies gebouwd volgens de specificaties van Red Bull Advanced Technologies en moet bijzonder weinig wegen, helemaal voor een versnellingsbak die met het geweld van de atmosferische twaalfcilinder om kan gaan. Een andere partner voor de auto is Rimac, bekend van de elektrische Concept One. Rimac gaat zich bezighouden met de accutechniek voor de motor, want ook de accu’s moeten extra licht worden. Om de auto fatsoenlijk te laten stoppen, werken Aston Martin en Red Bull samen met Alcon en Surface Transform. Die twee bedrijven moeten enorm lichte remmen voor de auto maken.

95%

Het uiterlijk van de productieversie van de Aston Martin AM-RB 001 moet voor ongeveer 95% overeen gaan komen met dat van de hierboven getoonde versie. Als de eerste prototypes de weg op gaan zullen die volgens de designbaas dan ook nauwelijks afwijken van de concept car. Wel moeten er nog camera’s geplaatst worden, die als buitenspiegel moeten gaan dienen en ook moet er gekeken worden of de auto voldoende koelcapaciteit heeft. Downforce speelt een heel belangrijke rol in het ontwerp, dat samen met Adrian Newey van Red Bull tot stand is gekomen, maar toch moet de RB 001 een topsnelheid halen van meer dan 402 km/h.