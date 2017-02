Nieuwe Alpine A110 hebben we vaker gezien

Hier kunnen we kort over zijn: dit is de Alpine A110 en daar valt bij helemaal niemand de mond van open. Het ding is leuk, maar… hoe zullen we dat noemen… doodgeteaserd.

Wat wél opvalt aan de nieuwe Franse sportwagen is zijn naam. Want Alpine grijpt niet alleen met het uiterlijk van de auto schaamteloos terug op de A110, maar ook met de naam. We moeten vanaf nu dus onderscheid gaan maken tussen de oer-A110 (1961 – 1977) en de A110 (2017 – heden).

“Alpine grijpt niet alleen met het uiterlijk van de auto schaamteloos terug op de A110”

Hoe dan ook, het marketinggedonder is nog steeds niet voorbij, want Alpine laat het voorlopig bij deze twee foto’s. We mogen dan ook eigenlijk niet weten dat de A110 een 1,8 liter viercilinder turbomotor met zo’n 250 / 300 pk heeft en straks zo’n 55.000 – 60.000 euro, exclusief belastingen kost.

LEES OOK: ALPINE VISION CONCEPT – DE LANGE WEG NAAR DE NIEUWE ALPINE

Mocht je er een willen trouwens, de Alpine is al sinds begin december te bestellen als Première Édition. Er worden 1955 exemplaren gebouwd (klanten kunnen hun nummer kiezen uit de nummers die nog open staan) in de kleuren wit, zwart of helderblauw.