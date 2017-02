Alweer een ‘nieuwe’ Spyker in Genève

Het is alweer bijna een jaar geleden dat we iets van Spyker hebben gehoord. Maar jawel, binnenkort komt het merk in Genève met een nieuw model. Alweer.

Spyker

Afgezien van vage geluiden over een elektrische SUV vorig jaar, stamt het laatste concreet bericht over het Nederlandse sportautomerk van precies een jaar geleden. Toen onthulde men namelijk de Spyker C8 Preliator. Jawel: tijdens de Autosalon van Genève. En nota bene na enkele jaren van radiostilte.

Over die auto hebben we daarna niet veel meer vernomen, maar begin maart is er weer nieuws. Dan onthult men in Genève namelijk de C8 Preliator Spyder. In een cynische bui zou je dat kunnen bestempelen als een vrij gemakkelijke manier om weer aandacht te trekken. Maar laten het merk uit eigen land een kans geven om op de belangrijkste autoshow van het jaar een goede beurt te maken. Al zijn we wel erg benieuwd naar de huidige verkoopcijfers…