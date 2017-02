Aston Martin Vantage Red Bull Edition: Met de krabbel van Max

Het is eigenlijk een wonder dat de Vantage er nog zo strak bijstaat, want Aston Martin wringt hem werkelijk tot op de laatste Britse pond uit. Zo is het nu deze Red Bull Racing Edition die nog wat moet bijdragen aan de ‘bottom line’ van het merk.

Hij is er natuurlijk om iets ‘te vieren’. En wel de samenwerking tussen Aston Martin en Red Bull Racing, die werken aan de buitenaardse AM-RB 001 super-de-supersportwagen. De Red Bull Racing Edition is te bestellen als V8 Vantage S of als V12 Vantage S en krijgt Red Bulls bekende donkerblauwe kleur in combinatie met rode of gele accenten mee (al is de auto er ook in het zilver).

“Als een koper dat wil, tekent Max Verstappen het inspectieplaatje onder de motorkap”

Hoeveel Red Bull Racing Editions maakt Aston Martin en wat gaan ze kosten? Dat gaat ons niks aan, vindt het merk. Klanten kunnen contact opnemen met hun dealer als ze interesse hebben. De verwachting is echter dat er zo’n twintig of dertig exemplaren van de Red Bull Racing Editions worden gebouwd. Leuke bijkomstigheid: als een koper dat wil, tekent Daniel Ricciardo of Max Verstappen het inspectieplaatje onder de motorkap.

LEES OOK: ASTON MARTIN VANQUISH S VOLANTE MOET NOG EVEN VOLHOUDEN

De V8 Vantage S haalt 436 pk uit een 4,7 liter V8. Hij haalt een top van 306 km/h en kan in 4,8 seconden van stilstand naar 100 km/h sprinten. De V12 Vantage S doet dat laatste in 3,9 seconden en raast daarna door naar een maximumsnelheid van 328 km/h. Zijn 6,0 liter V12 komt uit de grotere Aston Martins en produceert 573 pk. In Nederland kosten beiden modellen tussen de 190.000 en 270.000 euro.