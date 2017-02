Autovisie Kennisquiz: Herken jij de tuner? Wild spoilerwerk, enorme wielen en bizarre vermogens. Door de jaren heen zijn er heel wat auto’s onder handen genomen door tuners. In deze Autovisie Kennisquiz hebben we vijftien bekende tuners verzameld. Ken jij ze allemaal?

We beginnen met deze foute ‘CLS II’. Welke tuner is hier verantwoordelijk voor?

De Flying Huntsman wordt gebouwd door …

Welke tuner hebben we hier?

Oei. Mooi roze is, eh, niet lelijk? Dit is Contintental GT die door … is aangepakt.

Een bekende Japanse tuner dit keer.

Ook Ferrari’s worden met regelmaat onder handen genomen. Dit is een …

Welke tuner is verantwoordelijk voor deze aangepaste Jaguar XJ?

De Infiniti QX70 is inderdaad standaard niet opvallend genoeg. Dit is het werk van…

Deze tuner weet je ongetwijfeld.

Meer spoilers maken de Jaguar XJS niet per se fraaier, toch? Dit is een …

Welke tuner zien we hier?

Bij … vinden ze dat je nooit genoeg carbon op je Range Rover kunt hebben.

Hoe heet de tuner van deze Ferrari?

Aan een grille geen gebrek. Deze Nissan Elgrand werd aangepast door …

We sluiten af met deze ‘Tornado’. Bij welke tuner kun je dit je Cayenne aandoen?

Oh, oh, oh… Dat was niet best. Daarom krijg je nog een toegetakelde Cayenne van ons.

Tja, best oké, maar ook niet meer dan dat. Omdat we niet van de zesjescultuur houden, krijg je voor straf deze 7 Serie met spoilers.