In beeld: de evolutie van Red Bull Racing

Red Bull Racing heeft net de dertiende eigen Formule 1-auto onthuld: de RB13 waarmee Max Verstappen en Daniel Ricciardo willen scoren. Een overzicht van de bijzondere voorgangers.

Red Bull Racing

De Red Bull-kleuren zijn al sinds 1995 in de Formule 1 vertegenwoordigd. In eerste instantie nog als sponsor van Sauber, vanaf 2005 met een eigen team – nadat de inboedel van het Jaguar F1-team (en daarvoor Stewart) werd overgenomen. Al in de tweede auto van Red Bull Racing kwam Nederlander Robert Doornbos in actie. Tien jaar later mocht landgenoot Max Verstappen het (met succes) proberen.

2005 – Red Bull RB1 – David Coulthard/Christian Klien/Vitantonio Liuzzi

2006 – Red Bull RB2 – David Coulthard/Christian Klien/ROBERT DOORNBOS

2007 – Red Bull RB3 – David Coulthard/Mark Webber

2008 – Red Bull RB4 – David Coulthard/Mark Webber

2009 – Red Bull RB5 – Mark Webber/Sebastian Vettel

2010 – Red Bull RB6 – Sebastian Vettel/Mark Webber

2011 – Red Bull RB7 – Sebastian Vettel/Mark Webber

2012 – Red Bull RB8 – Sebastian Vettel/Mark Webber

2013 – Red Bull RB9 – Sebastian Vettel/Mark Webber

2014 – Red Bull RB10 – Sebastian Vettel/Daniel Ricciardo

2015 – Red Bull RB11 – Daniel Ricciardo/Daniil Kvyat

2016 – Red Bull RB12 – Daniel Ricciardo/Daniil Kvyat/MAX VERSTAPPEN

2017 – Red Bull RB13 – Daniel Ricciardo/MAX VERSTAPPEN