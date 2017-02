BMW negeert Trump, investeert gewoon in Mexico

BMW is natuurlijk veel te beleefd om zijn middelvinger openlijk op te steken naar Donald Trump, maar onder de tafel doet het merk dat stiekem toch. Want BMW investeert in Mexico, of de Amerikaanse president dat nou leuk vindt of niet.

Topman Harald Krüger sprak vandaag op het CAR-Symposium in Bochum en zei dat BMW zowel in Mexico als in de Verenigde Staten blijft investeren, ook al heeft president Trump gedreigd om 35 procent belasting te heffen op geïmporteerde auto’s. “We hebben vrije wereldhandel nodig”, aldus Krüger. “Bovendien exporteert onze fabriek in het Amerikaanse Spartanburg zeventig procent van zijn jaarproductie. BMW is daarmee netto de grootste exporteur van de Verenigde Staten.” In Spartanburg produceert BMW de X3, X4, X5 en X6. Daar komt binnenkort de grotere X7 bij, waardoor de jaarproductie van de Amerikaanse fabriek van 400.000 naar 450.000 auto’s gaat.

BMW zet daarbij in Mexico voor ongeveer 925 miljoen euro een fabriek neer, waar vanaf 2019 de 3 Serie gebouwd gaat worden. Trump zei daarover: “Ik zou [BMW – RS] vertellen dat ze hun tijd en geld niet moeten verspillen. Of ze moeten graag in andere landen willen verkopen. Want als BMW denkt dat ze een fabriek in Mexico kunnen bouwen en auto’s in de Verenigde Staten kunnen verkopen zonder een belasting van 35 procent… Dat gaat niet gebeuren.” Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft Trump ook felle kritiek geuit op Chrysler, Ford en General Motors. De Republikein vindt dat er te veel Amerikaanse banen verloren gaan doordat autofabrikanten hun productie naar lagelonenlanden verhuizen.