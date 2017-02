BMW komt met sportieve top-i3

BMW dunt het leveringsprogramma van de i3 uit. Tenminste, voor korte tijd. Want de basisversie mag dan het veld ruimen, er komt een nieuw, sportief topmodel van de i3 bij.

Per juni staakt BMW de productie van de basisversie van de i3, de zogeheten 60 Ah-uitvoering. Volgens de fabrikant is er naar de motorisering nauwelijks vraag meer, sinds vorig jaar een 90 Ah-versie erbij is gekomen. Het topmodel biedt de koper een veel grotere reikwijdte, namelijk 300 om 190 km. Reden voor de i3-kopers om voor het type met de grootste actieradius te kiezen.

S-versie

Door het verdwijnen van de 60 Ah is de i3 binnenkort alleen nog als 90 Ah en 90 Ah REX (van range-extender) verkrijgbaar. Maar achter de schermen werken de techneuten van BMW aan een nieuwe versie. Dat topmodel krijgt dezelfde aandrijflijn als de 90 Ah, maar beschikt over een sportiever rijgedrag, uitgeklopte wielkasten, verlaagd onderstel, bredere banden en gerestylede bumpers. Wanneer BMW dat S gedoopte topmodel introduceert, is nog niet bekend. Mogelijk staat de versie op de Autosalon van Genève 2017, die van 9 tot en met 19 maart wordt gehouden.