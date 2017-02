Callaway AeroWagen: Shooting brake op Corvette-basis

De Corvette C7 mag er dan extreem uitzien, eigenlijk is hij een buitengewoon praktische sportwagen met een behoorlijke kofferbak. Wie echter om nog meer bagageruimte verlegen zit, kan bij Callaway terecht voor een AeroWagen.

Over die naam is wat verwarring trouwens, ook bij Callaway zelf. Op de website spelt de tuner het AeroWagon, maar ook AeroWagen. Wie echter op de c-stijl van deze rode Corvette Z06 inzoomt, ziet toch duidelijk die laatste variant staan.

“Het targadak van de Corvette C7 blijft gewoon bruikbaar”

Hoe dan ook, Callaway kondigde de AeroWagen in 2013 al aan, maar nu is de shooting brake-variant van de Corvette dan eindelijk te bestellen. Het AeroWagen-pakket is beschikbaar voor de Corvette Stingray, Grand Sport en Z06.

Kopers leveren simpelweg een Corvette C7 aan bij Callaway, waarna het bedrijf de reguliere achterklep verwijdert en vervangt door een koolstofvezel exemplaar dat de daklijn doortrekt en eindigt in een klein, stijl achterruitje. Het targadak van de Corvette blijft dus nog steeds bruikbaar.

De conversie kost 14.990 dollar (13.945 euro), maar zal voor de meeste klanten duurder uitvallen. Callaway wil namelijk 1500 dollar (1395 euro) extra hebben voor een achterklep in carrosseriekleur. Wie de optionele AeroSpoiler wenst, moet nog een derde keer de portemonnee trekken.

Onderhuids blijft alles verder hetzelfde. Dat betekent dat de Corvette Stingray en Grand Sport nog steeds een 6,2 liter V8 met 466 pk hebben en de Corvette Z06 het tot 660 pk uit een 6,2 liter supercharged V8 schopt.

Corvette Stingray versus de Callaway Aerowagen