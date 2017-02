Citroën C-Aircross Concept geeft voorproefje kleine SUV

Nu heet hij nog Citroën C-Aircross Concept, maar binnen afzienbare tijd moet hij op de markt komen als C3 Picasso. Op de Autosalon van Genève wordt de kleine SUV voor het eerst onthuld.

C3 Picasso

PSA zet groot in op SUV’s. Bij Peugeot werden de 3008 en 5008 al omgetoverd tot SUV’s en nu is het de beurt aan de kleinere modellen. Waar Peugeot al jaren de 2008 heeft, blijft Citroën alleen een beetje achter. Daar moet deze Citroën C-Aircross Concept verandering in gaan brengen. Geef hem conventionele deuren, denk er een iets minder wild vormgegeven interieur in en maak het uiterlijk tien procent minder wild en je kijkt naar de nieuwe Citroën C3 Picasso. Waar de vorige vooral praktisch was, draait het bij de nieuwe vooral om een hogere instap en een stoerder uiterlijk.

Design

De Citroën C-Aircross Concept deelt heel duidelijk zijn uiterlijke kenmerken met de nieuwe Citroën C3, maar ook met de C4 Cactus. Zo lijken de neus en achterkant sterk op die van de C3 en heeft hij de dakrails van de C4 Cactus. Hij staat hoger op zijn wielen dan de C4 Cactus en ondanks dat dit een C3 wordt, is de kans groot dat hij hoger wordt gepositioneerd dan die auto.

Opel Crossland X

Citroën trekt begin maart in Genève het doek officieel van de auto. Een paar maanden later kun je de productieversie al verwachten. De kans is groot dat hij in september op de IAA in Frankfurt staat. De verkoopstart moet in het laatste kwartaal van dit jaar van start gaan. Voor die tijd begint Opel al met de productie van de Crossland X, waar de nieuwe C3 Picasso veel techniek mee zal delen, net als de nieuwe Peugeot 2008.

