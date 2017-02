Citroën SpaceTourer nu ook ‘geschikt’ voor onverhard

De prijs voor het leukste gekke nieuws van de dag gaat naar de Citroën SpaceTourer 4×4 Ë Concept – ook al een voorproefje op de Autosalon van Genève.

Citroën SpaceTourer

In reguliere hoedanigheid tref je ‘m al zelden aan, maar deze versie van Citroën SpaceTourer is al helemaal bijzonder. De 4×4 Ë Concept (met puntjes op de E dus) is namelijk niet alleen visueel opgeruigd, maar beschikt ook daadwerkelijk over een bij dat uiterlijk passende aandrijflijn.

Van de 150 pk uit de dieselmotor al je misschien niet stijl achterover, maar de vierwijlaandrijving en het sperdifferentieel zijn wel daadwerkelijk nuttig – mocht je van plan zijn sneeuw en onverharde paden te bedwingen. Bovendien is de bodemspeling met 6 centimeter vergroot en zijn er alvast sneeuwkettingen gemonteerd. Binnenin heeft deze vijfzits-MPV stoere bekleding gekregen, waaronder zelfs wat leer en alcantara.

Rally

Grote kans dat deze SpaceTourer niet meer dan een vingeroefening blijft, maar de attitude van Citroën bevalt ons in elk geval wel. Dat bleek al eerder, toen het Franse merk de Citroën Dispatch (nauw verwant aan de Citroën Jumpy waarvan ook deze SpaceTourer een variant is) een stukje liet besturen door WK-rallycoureur Kris Meeke.