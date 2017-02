Dak eraf met Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet in Genève

Met een open variant van de C- en de S-Klasse en de roadsters SLK, SL en GT heeft Mercedes-Benz een uitgebreid aanbod aan cabriolets. Toch ontbreekt er nog een. Juist, de Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet.

Mercedes-Benz E-Klasse

Maar Mercedes-Benz maakt het gemis van die luxe cabriolet snel goed. Op de autoshow in Genève, die in maart wordt gehouden, trekt de autobouwer het doek van de volwaardige vierpersoons cabriolet. Na de sedan, de Estate en recent de presentatie van de Coupé is de Cabriolet de vierde loot aan de E-Klasse-stam.

De auto groeit net als zijn coupébroer in alle richtingen en dat komt voornamelijk aan de inzittenden ten goede. Mercedes kan de open versie van de E-Klasse nu wel als volwaardige cabriolet verkopen. Daartoe staan de bumpers liefst 12 cm verder uit elkaar. Ook de afstand tussen de voor- en achteras werd vergroot en wel met 11 hele centimeters.

Dat alles om binnenin tot een grotere interieurruimte te komen. De inzittenden beschikken in de lengte over 5 cm extra bewegingsvrijheid. De aanpassingen zijn gelijk aan die van de E Coupé, die dus ook ten opzichte van zijn voorganger is gegroeid. De E-Klasse moest wel groeien want de kleinere C-Klasse is er ook als Coupé en Cabriolet. De vorige tweedeurs E-Klasses waren juist een mix van C- en E-techniek.

Stoelverwarming

Mercedes-Benz trekt volgende maand al het doek van de open E-Klasse maar de verkoopstart laat tot komende zomer op zich wachten. Om het open rijden onder alle omstandigheden te veraangenamen – zowel in de winter als op late zomeravonden – beschikt de vierzitter over een windschot, luchtverwarming in de voor- en achterstoelen en windgeleider boven de voorruit. Voor de koukleumen zal Mercedes op de optielijst stoelverwarming zetten.

Comfortniveau

De fabrikant is momenteel druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Autovisie-lezer Thomas Nota spotte onlangs in winterse omstandigheden de zonnigste variant van de E-Klasse. De auto behoudt zijn softtop, die naar verluidt nog minder geluid doorlaat dan voorheen. Mercedes-Benz claimt hetzelfde comfortniveau met gesloten softtop als de coupévariant biedt.