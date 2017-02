Dieven jatten twee trailers vol Jaguar Land Rover-motoren

Wat moeten dieven nou met twee trailers vol Jaguar Land Rover-motoren? Want ook al zijn de motoren in totaal 3,5 miljoen euro waard, het zal voor de rovers moeilijk worden ze te verkopen.

Volgens The Coventry Telegraph hebben de dieven zich afgelopen dinsdag met een vrachtwagen bij de poort van de Jaguar Land Rover-fabriek in Solihull gemeld, ogenschijnlijk met valse papieren. Ze werden binnengelaten door de beveiliging, koppelden een trailer vol motoren aan hun vrachtwagen en reden weer naar buiten. De dag erop (woensdag) flikten ze precies hetzelfde kunstje nog een keer.

De grote vraag is wat de dieven met de motoren willen. Ze kunnen niet zomaar worden ingebouwd in andere auto’s, want daarvoor zijn de bijbehorende versnellingsbakken nodig en moet speciale software worden gebruikt. Ook zijn de motoren voorzien van serienummers, waardoor ze gemakkelijk te traceren zijn. Mogelijk willen de rovers de motoren strippen en als oud ijzer verkopen.

Drie jaar geleden wisten dieven ook al een trailer vol motoren (ter waarde van 1,75 miljoen euro) buit te maken bij Jaguar Land Rover, aldus The Birmingham Mail. Ze zijn gepakt door de Engelse politie en in 2016 veroordeeld. Ze waren van plan om de motoren uit elkaar te halen en ze in onderdelen door te verkopen.