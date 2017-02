Dit kost de BMW 5 Serie Touring

BMW is er ruim op tijd bij met de prijzen van de nieuwe BMW 5 Serie Touring. De auto gaat in juni pas in de verkoop, maar nu weten we al wat alle uitvoeringen gaan kosten als hij op de markt komt.

BMW 5 Serie Touring

Volgende week staat de 5 Serie sedan in de showroom. Wil je liever de BMW 5 Serie Touring, dan moet je nog even geduld hebben. In juni kun je pas bij de dealers terecht voor de stationvariant. Sinds vorige week weten we alle technische gegevens. Zo is hij bijvoorbeeld iets ruimer dan zijn voorganger. De kofferruimte meet nu 570 liter (+10 liter) en als je de bank neerklapt 1700 liter (+30 liter). Het laadvermogen nam daarentegen wel fors toe, want het laadvermogen is nu 720 of 730 kilogram (+120 kg). Alle gegevens lees je hier.

Vier motoren

Als de BMW 5 Serie Touring in juni op de markt komt, kun je hem met vier verschillende motoren krijgen. Die motoren zitten uiteraard ook in de normale 5 Serie. Je kunt kiezen uit twee benzineversies, de 530i met de 252 pk sterke 2,0 liter viercilinder of de 540i, met de 340 pk sterke 3,0 liter zes-in-lijn. Liever dieselen? BMW levert de 5 Touring met de 190 pk sterke 2,0 liter diesel als 520d en met de 3,0 liter zes-in-lijn met 265 pk als 530d.

Meerprijs

Waar veel stationversies vaak een vaste meerprijs hebben ten opzichte van de sedan, is dat bij de BMW 5 Serie Touring niet het geval. Zo kost de 530i Touring 65.731 euro. Dat is 3435 euro meer ten opzichte van de sedan. De 540i met xDrive vierwielaandrijving kost 78.569 euro, 4324 euro meer dan de sedan. Bij de diesels zijn de verschillen nog groter, want zo kost de 520d Touring, die net als bij de sedan als enige uitvoering standaard is uitgerust met een handgeschakelde zesbak, 62.033 euro. Dat is 4736 euro meer dan de sedan. De voorlopige topdiesel, de 530d xDrive, staat in de prijslijst voor 81.244 euro. Dat is 4042 euro meer dan de sedan. De verschillen komen overigens door de verschillen in BPM.

Alle prijzen

Benzine

BMW 530iA Touring – € 65.731,-

BMW 540iA xDrive Touring – € 78.569,-

Diesel

BMW 520d Touring – € 62.033,-

BMW 520dA Touring – € 63.163,-

BMW 520dA Steptronic Edition Touring – € 60.875,-

BMW 530dA Touring – € 75.107,-

BMW 530dA xDrive Touring – € 81.244,-

Juli

Bovenstaande varianten zijn allemaal leverbaar vanaf juni. In juli komen daar nog de 520i, 530i xDrive, 520d xDrive, 525d en 540d xDrive bij. Prijzen van die versies verwachten we ook binnen afzienbare tijd.

VIDEO

De review van de BMW 5 Serie zie je hieronder: