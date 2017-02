Dodge Viper is niet meer! Een visuele geschiedenis

De Dodge Viper is niet meer te bestellen. Normaal gesproken zouden we nu overschakelen op We’ll meet again van Vera Lynn, maar we hebben zo’n gevoel dat we het slangenbeest met tien cilinders helemaal niet meer gaan terugzien.

Dodge kondigde vorig jaar al aan de stekker uit de Viper te trekken. De extreme sportwagen verkocht barslecht en moet dus na ruim vier jaar op markt (2013 – 2017) het veld ruimen. Het ironische is echter dat de aankondiging van het verscheiden van de Viper een hele sloot aan orders heeft losgemaakt. Zo kan het dus gebeuren dat de volledige 2017-productie nu al is uitverkocht. Voor Amerikaanse Viper-liefhebbers is er echter nog een klein lichtpuntje. Want ook al kun je de extreme Dodge vanaf nu niet meer af fabriek kopen, er staan nog enkele tientallen nieuwe exemplaren bij dealers op het voorterrein.

Misschien is de Viper gewoon niet meer van deze tijd. Door zijn 8,4 liter V10 (653 pk en 813 Nm) is de Dodge nogal een drinkebroer, met een bijbehorende CO2-uitstoot. Bob Lutz, de man onder wiens verantwoordelijkheid ooit de eerste Viper werd geïntroduceerd, zei tegen Road and Track dat de tiencilinder-Dodge eigenlijk geen bestaansredenen meer heeft. “Het oorspronkelijke idee was: meer kracht en snelheid dan wie dan ook”, zei de voormalige productbaas van Chrysler. “Maar de Viper is in de afgelopen jaren overklast door de Corvette ZR1 en Z06 en zelfs, binnen zijn eigen familie, door de Dodge Charger en Challenger Hellcat.”

Hoe dan ook, het waren vijfentwintig fantastische jaren. Kijk hieronder voor een visuele geschiedenis van de Dodge Viper. R.I.P.

Dodge Viper RT/10 Concept (1989)

Dodge Viper RT/10 (1992 – 1995)

Dodge Viper RT/10 (1996 – 2002)

Dodge Viper GTS (1996 – 2002)

Dodge Viper ACR (1999 – 2002)

Dodge Viper GTS-R Concept (2000)

Dodge Viper SRT10 Convertible (2003 – 2007)

Dodge Viper SRT10 Coupé (2006 – 2007)

Dodge Viper SRT10 Roadster (2008 – 2010)

Dodge Viper SRT10 Coupé (2008 – 2010)

Dodge Viper SRT10 ACR (2008 – 2010)

Dodge Viper (2013 – 2017)

Dodge Viper ACR (2016)