Dossier: betrouwbare stationwagens voor 9000 euro

Wanneer je op zoek bent naar maximale ruimte en een minimale kans op onverwachte kosten, kun je niet om de drie stationwagens op deze pagina heen.

Mazda 6 Sportbreak (2002 – 2007)

De Mazda 6 behoort tot de meest onderschatte auto’s in Nederland. Dat geldt zowel voor nieuwe als gebruikte exemplaren. Niet alleen is de kwaliteit uitzonderlijk goed, de stationwagen rijdt ook nog eens erg prettig. De kroost op de achterbank kan bovendien het geboden veercomfort bijzonder waarderen. Met minimaal 500 liter houdt de bagageruimte het midden tussen de twee andere auto’s. Je vindt ze niet op iedere straathoek, maar gelukkig biedt www.gaspedaal.nl uitkomst. Op de occasionafdeling van een Renault-dealer uit Breda vinden we voor € 8.250 een keurig zilvergrijs exemplaar. De auto komt uit 2007, heeft 1,8-liter benzinemotor met 66.000 kilometer op de klok en is afkomstig van de eerste eigenaar. Alleen over de afleverkosten moet nog worden onderhandeld.

Oordeel van de Wegenwacht

De Mazda 6 is typisch zo’n auto die het hoge kwaliteitsniveau van de Japanse auto-industrie waar maakt. Er is bij de Wegenwacht geen enkele kwaal van dit model bekend. Er kan altijd iets kapot gaan, maar de kans daarop is te verwaarlozen. Daardoor is een Mazda 6 een aanrader, juist als in een wat lagere prijsklasse wordt gezocht en de auto dus al wat kilometers achter de wielen heeft.

Skoda Octavia Combi (2004 – 2013)

Denk aan een ruime stationcar in de middenklasse en de Octavia Combi schiet al snel te binnen. Dat komt natuurlijk door zijn kolossale bagageruimte (580 liter!), maar het tijdloze uiterlijk van de Octavia helpt ook mee. Daar staat tegenover dat het niet de comfortabelste in zijn klasse is. Bij een autobedrijf in het Brabantse Wintelre vinden we op www.gaspedaal.nl een knappe beige uitvoering met een 1,6-liter motor en talloze opties, waaronder een automaat. De stationwagen uit 2007 met een kilometerstand van 93.500 stuks is als occasion uit Duitsland geïmporteerd en staat voor € 8.650 te koop. Buitenlandse geboortegrond hoeft geen bezwaar te zijn, maar controleer dan wel op een sluitende onderhoudshistorie.

Oordeel van de Wegenwacht

Skoda’s maken weliswaar gebruik van Volkswagen-techniek, maar die heeft ook onder de huid van een Octavia niet het eeuwige leven. De TFSI-benzinemotoren gebruiken vaak meer olie dan gemiddeld. Een inwendig lekkende koppakking merk je niet op, maar kan wel tot oververhitting en zware slijtage leiden. De zuigers kunnen ‘invreten’ op de cilinders; dat wordt ook een motorrevisie. Helaas kan de Wegenwacht niks met dergelijke gevallen. Een Skoda die stilvalt door vocht in elektronische regeleenheden is wel ter plekke op weg te helpen.

Toyota Avensis Wagon (2004 – 2008)

Deze generatie Avensis is destijds vooral als zakenauto op de weg gekomen. Dat verklaart waarom er vrijwel geen exemplaar is te vinden met een lage kilometerstand. Je zult bovendien goed moeten zoeken, want het aanbod is bescheiden. Klein puntje van kritiek: de inhoud van de bagageruimte is de kleinste van dit drietal. Bij een officiële Toyota-dealer in Edam vinden we op www.gaspedaal.nl zowaar een exemplaar uit voormalig particulier bezit. Deze 1,8-liter benzineversie heeft het ‘Luna’ uitrustingsniveau en mag met bouwjaar 2005 dan wat ouder zijn, zijn leeftijd is hem in elk geval niet aan te zien. Datzelfde geldt voor de kilometerstand van 77.000 kilometer. De vraagprijs ligt op € 8.450.

Oordeel van de Wegenwacht

Normaal gesproken laat een Toyota Avensis zijn bestuurder niet in de steek. In de eerste bouwjaren was er een probleempje met het olieverbruik, maar dat is door een terugroepactie keurig ondervangen. Het schijnt dat de transformatoren van Xenon-koplampen een kortere levensduur hebben dan de auto zelf. Vervangen is een dure grap.

Ons advies

Vanwege het fijne rijgedrag en de probleemloze reputatie zouden wij voor de Mazda kiezen.