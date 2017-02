Dossier: Doe eens gek voor 15.000 euro

Waarom kiezen voor een saaie middenklasser, als er ook iets leuks te koop is? Kies eens een auto die misschien niet zo praktisch is, maar zich wel van de massa onderscheidt. Dat hoeft in aanschaf en gebruik niet eens zo duur te zijn!

Hyundai Veloster (2008 – 2015)

De kans dat er bij jou in de buurt een tweede Veloster rondrijdt, valt te verwaarlozen. De Koreaanse coupé springt in het oog vanwege zijn asymmetrische bouw: links één grote deur, rechts twee kleinere. Voorin is hij nét ruim genoeg voor twee volwassenen, achterin kun je alleen de kinderen kwijt. Met een 1.6-liter benzinemotor presteert de Veloster aangenaam vlot, zonder dat je continu bij de pomp staat: zijn verbruik ligt rond de 1 op 15. Bij de Hyundai-dealer in Barendrecht stuiten we op een fraai oranje exemplaar uit 2012. De blikvanger heeft 23.000 kilometer gelopen. Voor € 14.950 wordt het niet veel zeldzamer: de betreffende Veloster is ook nog eens uitgerust met een weinig voorkomende automaat.

Oordeel van de Wegenwacht

De Veloster is even betrouwbaar als andere Hyundai-modellen. Dat niveau ligt momenteel erg hoog. Het enige bekende euvel is de mankerende Bluetooth-verbinding, waardoor je jouw smartphone niet altijd aan de coupé kunt koppelen. Een update van de software doet wonderen. Koop je een dealeronderhouden exemplaar, dan valt de Veloster onder volledige fabrieksgarantie tot de auto vijf jaar oud is.

Mini Cooper (2006 – 2014)

De herboren Mini is in zijn vele gedaantes een enorm succes. Het grappige is dat je eigenlijk nooit twee dezelfde ziet: iedere koper heeft volop de kans zijn of haar eigen Mini samen te stellen. Dat maakt het vinden van een geschikte occasion vooral een smaakgevoelige kwestie. Van zichzelf is de Mini al een scherp sturende auto, die garant staat voor veel rijplezier. De Cooper is nog net een tandje sneller. Via www.gaspedaal.nl komen we terecht bij een autobedrijf in Someren. Die hebben maar liefst 10 exemplaren te koop, waaronder een donkergrijze ‘Business Line’ met een zwart dak. De auto komt uit 2011, er staan 68.000 kilometer op de teller en hij mag mee voor € 14.740.

Oordeel van de Wegenwacht

Elektronica speelt deze generatie van de Mini parten. De Wegenwacht kent diverse trucjes om onschuldige euvels ter plekke op te lossen. Vervelender kwalen zijn een vastgelopen pomp van de elektrische stuurbekrachtiging of een waterpomp die het laat afweten, waardoor de krachtbron oververhit raakt. Dit komt hoofdzakelijk voor bij versies met een 1.6-liter benzinemotor en een bouwjaar voor 2010. Soms kan een schuifdak gaan lekken: dat water komt dan terecht in een computer die er vervolgens mee ophoudt. Check bij exemplaren tot 2011 of de terugroepactie voor een rekkende distributieketting is uitgevoerd.

Nissan Juke (2010 – 2014)

Een Juke gaat zelden ongemerkt voorbij. Toch zie je er elke dag wel eentje rijden: het heeft Nissan klaarblijkelijk geen windeieren gelegd om zo’n gedurfd model uit te brengen. De Juke is niet alleen leuk om te zien, hij blijkt ook nog eens verrassend goed te rijden. Met z’n lange veerwegen is hij heel comfortabel geveerd. Voorin is hij ook nog eens erg ruim, maar op de achterbank schiet de hoofdruimte tekort. Dit is dus geen crossover die je koopt vanwege het ruimteaanbod. Het gebruikte aanbod is juist wel groot. We vinden een net, grijs exemplaar bij de Nissan-dealer in Heerhugowaard (2013, 83.000 kilometer). Met een prijskaartje van € 14.950 valt hij precies binnen ons budget.

Oordeel van de Wegenwacht

De Wegenwacht weet dat een defecte remlichtschakelaar de oorzaak kan zijn dat een Juke met automaat niet uit de parkeerstand wil. Een automaat die inhoudt bij 20 kilometer per uur kàn zodanig stuk zijn, dat de transmissie moet worden vervangen. Alleen een brandend motorlampje op het dashboard wijst er op dat de nokkenassensor kapot is; de Juke zelf blijft gewoon lopen. Een lekke turboslang maakt dat de motor onder het rijden afslaat of helemaal niet meer wil starten. Daarvoor kent de Wegenwacht een noodgreep.

Ons advies

Wanneer je écht iets geks wilt en toch ook op zo’n auto wilt kunnen vertrouwen, dan zou de Hyundai onze voorkeur hebben. Maar je weet wat ze zeggen: ‘over smaak..?’