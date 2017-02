Dossier: Hoog zitten voor 17.500 euro

Kruisingen tussen terreinwagens en personenauto’s zijn razend populair. Nieuw neemt het aanbod alsmaar verder toe, maar tweedehands groeit de markt evengoed. Gevolg: lage prijzen! Doe je voordeel met een van de drie SUV’s op deze pagina.

Kia Sportage (2010 – 2016)

De Sportage ziet er stoer uit en rijdt heel behoorlijk. De hoge zit hoort bij dit soort auto’s; in de Kia voel je zijdelingse bewegingen daardoor relatief sterk. Van binnen is hij ook lekker ruim, met minimaal 564 liter aan bagageruimte. Het trekgewicht is sterk afhankelijk van de gekozen uitvoering (1.200 tot 1.900 kilo), wat opmerkelijk mag worden genoemd. Er bestaat een groot aanbod aan gebruikte exemplaren. Binnen ons budget zouden we bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een zwarte X-ecutive-uitvoering uit 2011, met 46.000 kilometer op de klok. De Koreaanse SUV wordt voor € 12.750 te koop aangeboden binnen de Kia Top Selectie van de officiële dealer in Nuth.

Oordeel van de Wegenwacht

Het Koreaanse Kia heeft een kwaliteitsniveau bereikt, dat even goed is als dat van de Japanse merken. De Sportage is dan ook zeer betrouwbaar. Het relais van de brandstofpomp gaat wel eens stuk. Als er snel aan zo’n relais valt te komen, is dit binnen ‘no time’ gerepareerd. Bij exemplaren met een 2.0-liter benzinemotor gaan de bougies soms kapot. Daar moeten dan nieuwe in en die zijn duurder dan reguliere exemplaren.

Mazda CX-5 (2012 – 2017)

De CX-5 ziet er wat sierlijker en meer ingetogen uit dan de alternatieven op deze pagina. Ondanks zijn terreinwagentrekken rijdt de Mazda als een personenauto. De hoge zit is minder nadrukkelijk aanwezig en de Japanner stuurt fijn. Daarbij is de bijzondere motortechniek het vermelden waard. De 2.0-liter benzinemotor (zónder turbo) is sterk, soepel en bovendien verbazend zuinig. Welke SUV rijdt er nou 1 op 15? Deze dus. De bagageruimte is kleiner dan van zijn concurrenten, maar hij mag wel een aanhanger van 1.800 kilo trekken. Via www.gaspedaal.nl stuiten we op een zwart exemplaar uit 2012, dat bij de Mazda-dealer in Hoofddorp te koop staat Voor € 17.450 schrikken we niet eens van de kilometerstand: 197.000 kilometer!

Oordeel van de Wegenwacht

De CX-5 heeft twee euvels die bij de Wegenwacht bekend zijn. Zo kan het massacontact tussen de accu en de carrosserie lostrillen, waardoor de motor niet meer start. De Wegenwacht maakt dit ter plekke, zonder kosten. Daarnaast kan de kachelradiator door verstopping geblokkeerd raken, waardoor die niet meer werkt. Dat is een dure grap, want om de radiator te kunnen vervangen, moet het halve dashboard er uit.

Toyota RAV4 (2006 – 2013)

De RAV4 ontbeert scherpe lijnen. Dit is een werkpaard, wars van fratsen. De achterdeur met daarop het reservewiel is niet erg handig. Je zit hoog, de RAV4 voelt ook minder dynamisch aan dat de twee andere SUV’s. Wel handig: de verschuifbare, tweedelige achterbank die vanuit de kofferbak neerklapbaar is. Een handgeschakelde diesel vraagt om een stevige trap op de koppeling, de CVT-automaat voldoet bijzonder goed. De RAV4 heeft de grootste bagageruimte (586 liter) en kan twee ton aan de trekhaak verdragen. Een benzineversie rijdt rond 1 op 10, een diesel 1 op 12. Bij een autobedrijf in ’s Gravenzande staat een bruine 2.0 met handbak (2010, 29.000 km!) voor € 17.250. Die kan nog vele jaren keihard werken.

Oordeel van de Wegenwacht

Hoewel de RAV4 een Toyota is en dat merk bekend staat om zijn betrouwbaarheid, zijn er bij de Wegenwacht toch een tweetal specifieke problemen bekend. De koppeling rammelt soms. Dat kan op zich geen kwaad, maar bij aanschaf van een occasion hoef je dit niet te accepteren. Er moet namelijk een compleet nieuwe koppeling in om van die bijgeluiden af te komen en dat is een kostbare reparatie. Bij dieselversies komt het voor dat de elektronica die de regeneratie van het roetfilter regelt, stoort. De motor gaat dan in een noodloop. De Wegenwacht kent wel een trucje, maar garagebezoek blijft naderhand noodzakelijk.

Ons advies

Op zich zouden we kiezen voor de Mazda, maar gezien de kilometerstand van onze voorbeeldauto komen we nu uit bij de Kia.