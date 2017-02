Dossier: Vooral verstandig voor 13.000 euro

Vorige week bespraken we een drietal auto’s die geschikt zijn om mee uit de ban te springen. De modellen die we dit keer presenteren, zijn juist bedoeld voor wie een auto niet als verlengstuk van zichzelf beschouwt. Deze drie zijn vooral verstandig.

Hyundai i20 (2014 – heden)

De i20 is een serieuze, maar ondergewaardeerde auto. Niet iedereen lijkt te beseffen hoe goed de compacte gezinswagen is. Los van de kwaliteit biedt de Koreaan de meeste binnenruimte in deze klasse. Dat geldt even goed voor op de achterbank als in de bagageruimte. Onderweg blijkt de i20 ook nog eens comfortabel geveerd. Alleen de besturing is een aandachtspunt: die voelt wat doods aan. De sterkste motor is niet de fijnste. Kies voor de 1.2-liter benzineversie; daarmee is een gemiddeld verbruik van 1 op 17 prima haalbaar. Bij een voormalig dealerbedrijf in Giessen vinden we op gaspedaal.nl een zwart exemplaar uit 2015 te koop. De auto heeft in twee jaar 26.000 kilometer gelopen en kost € 12.800.

Oordeel van de wegenwacht

De Zuid-Koreaanse autoindustrie heeft zich in korte tijd tot een hoog niveau ontwikkeld, zeker wanneer het om betrouwbaarheid en bouwkwaliteit gaat. Bij de Wegenwacht is geen euvel bekend, dat bij de i20 wel eens vaker voorkomt. Alsof dat nog niet genoeg is, onderstreept Hyundai de kwaliteit met 5 jaar overdraagbare fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking. De auto moet dan wel door een officiële dealer worden onderhouden.

Kia Rio (2011 – 2017)

De huidige Rio wordt binnenkort vervangen. Het model heeft goed verkocht: we vinden honderden gebruikte exemplaren op www.gaspedaal.nl. Met een Rio rijd je zo weg. Op kruissnelheid hoor je wat bandenlawaai en hij reageert stugger op korte oneffenheden dan de meeste concurrenten. Daar staat tegenover dat hij best ruim is. De 1.2-liter benzinemotor is sterk genoeg: daarmee rijdt de Rio gemiddeld 1 op 16. In het enorme aanbod kun je snel schiften door in een bepekte straal rond de postcode te zoeken. Je hoeft niet ver van huis om een fraai exemplaar te vinden. Zoals de keurige witte BusinessLine-uitvoering (2014, 42.000 km) die we voor € 12.750 in Marknesse aantreffen.

Oordeel van de wegenwacht

Kia’s zijn kwalitatief even goed als Hyundai’s. Er is maar één kleinigheid bij de Wegenwacht bekend: als de massakabel van de accu breekt, doet de complete auto het niet meer. Hij start niet, maar ook de binnenverlichting en de lampjes op het dashboard weigeren dienst. De Wegenwacht lost dit op door een universele kabel aan te brengen. Bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt is het goed dit even te melden: kan er weer een originele op.

Nissan Micra (2010 – 2016)

Het opmerkelijke van de vorige generatie Nissan Micra is dat de auto als het ware tussen twee klassen in valt: groter dan de allerkleinste, maar compacter dan de twee concurrenten op deze pagina. Er kunnen net vier mensen in en in alle opzichten is hij ‘basic plus een beetje’. In de stad is de Micra een heerlijke auto, op lange ritten wordt hij vanwege het geluidsniveau wat vermoeiend. De basismotor is al sterk genoeg, maar met de DIG-S-motor is hij lekker levendig zonder dat dit ten kosten gaat van het verbruik: een score van 1 op 17 blijft nog altijd haalbaar. Via www.gaspedaal.nl vinden we voor € 12.750 een bijna nieuwe, staalblauwe uitvoering (2016, 6.000 km) bij de Nissan-dealer in ’s Hertogenbosch.

Oordeel van de wegenwacht

Dit is er weer zo een: een auto van Japanse topkwaliteit, die de Wegenwacht alleen kent van het voorbijgaan. Als er al hulp nodig is, dan is de bestuurder vaak zelf de oorzaak. Lekke band, verkeerde brandstof getankt, zulke zaken. Maar dat kun je de Micra natuurlijk niet aanrekenen!

Ons advies

Met drie van dit soort kwalitatief gelijkwaardige auto’s wordt de keuze in belangrijke mate bepaald door bijzaken als een goed inruilbod. Gaat het puur om de auto, dan kiezen wij voor de Hyundai.