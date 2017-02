Irakezen driften tegen IS in oorlogsgebied

Een driftende raceauto trekt in ons Nederland al aandacht, dus helemaal in een kapotgeschoten Irak. Maar daar gebeurt het niet zomaar: liefhebbers maken er een statement met ‘driften tegen IS’.

Oorlogsgebied

In deze video laat een correspondent van BuzzFeed zien hoe dat eraan toegaat in Mosul (of Mosoel), een van de grootste steden van het door oorlog verscheurde Irak. Het ‘team’ rond deze BMW 3-Serie Compact wil door deze driftauto in te zetten op positieve wijze de aandacht trekken en dat delen met de hele wereld – als statement tegen de terreur van IS. Dat de actie maar voor een deel lukt, is jammer, maar de gedachte achter deze actie is natuurlijk zeer bemoedigend.