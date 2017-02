DS 7 Crossback maand te vroeg naar buiten

Wil je als automerk goede verkoopcijfers neerzetten, dan kun je niet om een SUV heen. Dat weten ze ook bij DS en daarom wordt zo snel mogelijk een SUV in de markt gezet. Dit is hem, de DS 7 Crossback. Hij werd gespot door een lezer van Citroënblog Citronfeng.

DS 7 Crossback

Officieel staat de onthulling van het nieuwe topmodel van DS, de DS 7 Crossback, gepland voor de tweede week van maart, op de Autosalon van Genève. In de aanloop van de beurs worden volledig nieuwe auto’s wel vaker gespot, vaak tijdens fotoshoots. Dat is waarschijnlijk ook het geval van deze DS 7 Crossback. Hij is onderdeel van het SUV-offensief van PSA. Hij maakt gebruik van hetzelfde platform als waar de Peugeot 3008 en 5008 op gebaseerd zijn, het EMP2-platform. De DS 7 komt er in de basisuitvoering met voorwielaandrijving, maar ook vierwielaandrijving zal leverbaar zijn.

Scherper

De SUV heeft wat designelementen van de Divine DS, die het merk in 2014 liet zien, maar is uiteraard niet zo extreem vormgegeven als die Concept Car. Het nieuwe topmodel geeft ook meteen een voorproefje van het design van andere DS-modellen. Na de DS 7 volgt namelijk nog een kleine SUV en vervolgens gaat de rest van het modellengamma op de schop. Kijk vooral goed naar het design van de neus, want de kans is groot dat je dat in de toekomst ook op andere modellen gaat zien. Verder moet het interieur van de SUV luxueuzer worden dan dat van de huidige modellen.

Techniek

Aangezien de DS 7 Crossback gepositioneerd wordt als het nieuwe topmodel, kun je er ook vanuit gaan dat hij duurder wordt dan alle andere modellen. Reken op een prijs van zo’n 45.000 euro. Daarmee komt hij in het vaarwater van de BMW X1 en Audi Q3. Toch lijkt hij qua formaat meer op de X3 en Q5. De DS 7 komt er met een nieuwe 1,5 liter dieselmotor, maar daarnaast zal hij ook met een 2,0 liter dieselmotor komen en meerdere turbo-benzinemotoren. De SUV komt er later ook nog als plug-in hybride.