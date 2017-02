DS 7 Crossback zet eerste stap omhoog

DS zal de komende jaren zijn programma naar boven toe uitbreiden en met de DS 7 Crossback geeft Citroëns zustermerk het startsein. De SUV geeft tevens richting aan waar PSA met DS naartoe gaat.

De DS 7 Crossback is een productiemodel en absoluut geen studiemodel. De bouw van de 4,57 meter lange SUV start binnenkort in het Franse Mulhouse en het Chinese Shenzhen, waarna DS de 7 Crossback op al zijn markten in de verkoop gaat nemen.

Programma-aanpassingen

De DS 7 Crossback is een voor het merk compleet nieuwe ontwikkeling. DS positioneert de SUV boven de bestaande DS 5, zoals Autovisie al eerder onthulde. In de productontwikkeling zet DS eerst in op het uitbreiden van het modellengamma in plaats van het vervangen van de oudere types. Na de SUV komen eerst nog twee sedans voordat de DS 3, DS 4 en DS 5 aan een tweede leven (mogen) beginnen. Uiteindelijk zal DS’ modellengamma uit zes types bestaan. Of daar overigens nog altijd een DS 3 bijzit, is de vraag, aangezien DS-topman Yves Bonnefont tegenover Autovisie verklaarde dat het uiteindelijke prijsplafond van DS tegen de 130.000 euro zal liggen. Wil DS dan nog actief zijn in het zeer competitieve B-segment?

Lichttrucje

De DS 7 Crossback is meer dan alleen een nieuw DS-model. Met de SUV geeft de fabrikant de toekomstige designrichting aan. Al eerder zagen we het studiemodel Divine DS en van die prachtige concept car neemt de DS 7 veel elementen over. Zoals het algemene ontwerp en de techniek van de verlichting. DS noemt de technologie Active LED Vision. De modules kleuren paars zodra de portieren worden geopend. Wanneer de SUV wordt afgesloten, draaien de lichten 180 graden. Een ander lichttrucje kan de dagrijverlichting. De verticaal geplaatste ledjes fungeren tevens als knipperlicht en laat geactiveerd een oranje looplicht zien. Aan de achterzijde kenmerken de lichtunits zich door een 3D-effect, zoals dat ook op de Divine DS te zien was.

B.R.M.

In het interieur kiest DS voor een breed en groot dashboard, maar het merk beperkt het aantal knoppen door twee schermen te monteren. Beide meten 12 inch. De een is voor het navigatiesysteem en de multimedia interface, de ander voor persoonlijke instellingen en functies van de auto. DS onderscheidt zich hier door de afwerking en aankleding van het interieur. Zoals met de Divine DS aangegeven, heeft DS voor samenwerking gekozen om nieuwe elementen aan zijn producten toe te voegen. Horlogefabrikant B.R.M. is zo’n tweede partij. De onderneming levert voor de DS 7 Crossback het uurwerk in het dashboard. Een gimmick is dat wanneer de auto geparkeerd staat, het klokje 180 graden draait.

Parelvorm

Wat de materialen betreft, kiest DS voor hout, leder en alcantara. De stiksels zijn in parelvorm, de tuimelschakelaars chroomkleurig en de bedieningsknop voor het centrale display is gemaakt van kristal. In de Divine DS verzorgde Swarovski deze knop, nu komt het kristal van een andere leverancier. De inzittenden kunnen kiezen uit vijf interieursferen met namen als Bastille, Rivoli, Faubourg en Opéra. De laatste is Performance Line.

Performance-hybride

Op motorisch vlak zet de DS 7 Crossback ook een stap voorwaarts. Niet alleen voor het eigen DS, maar ook voor het PSA-concern. De autobouwer kondigt de allereerste plug-in hybride-aandrijflijn aan. Het betreft een benzinemotor met een vermogen van 225 pk in combinatie met twee elektromotoren van 109 pk. Het nettovermogen bedraagt 300 pk. DS liet al eerder aan Autovisie weten dat DS de stekkerhybrideytechniek zal inzitten als performancemiddel, anders dan Peugeot en Citroën die dezelfde techniek gaan gebruiken. De plug-in hybride-aandrijflijn komt echter pas in 2019. De DS 7 Crossback zal in eerste instantie leverbaar worden met benzinemotoren van 130, 180 en 200 pk en diesels van 130 en 180 pk. Voor de krachtoverbrenging naar de aangedreven wielen zorgt een handgeschakelde zesbak, die op enkele motorversies tegen meerprijs is te vervangen door een achttrapsautomaat.

Schokdempers

Op de DS debuteert Active Scan Suspension. Een camera achter de voorruit scant de weg en geeft de wegkwaliteit door aan de schokdempers, die zo elektronisch softer of straffer wordt afgesteld.

Autosalon van Genève 2017

DS stelt de vijfpersoons 7 Crossback voor het eerst voor op de Autosalon van Genève 2017, die van 9 tot en met 19 maart wordt gehouden.