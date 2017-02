Eerste testnotities: Alfa Romeo Stelvio

Na de presentatie van de dikste versie op de autoshow in Los Angeles afgelopen november en de productiestart eind vorig jaar, stapt Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma nu achter het stuur van Alfa Romeo’s allereerste SUV, de Stelvio.

Bijlsma mocht voor de officiële persintroductie al de eerste meters in de Stelvio afleggen en neemt jullie graag mee tijdens de korte proefrit. De Stelvio, die vermoedelijk rond de 54 mille in Nederland gaat kosten, komt in het tweede kwartaal naar Nederland.